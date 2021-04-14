Пелоси пригласила Байдена 28 апреля выступить с первым обращением к Конгрессу

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник пригласила президента США Джо Байдена 28 апреля выступить с речью перед обеими палатами американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением в вопросе решения проблем и [реализации] возможностей этого исторического момента", - говорится в письме, которое Пелоси направила главе государства. Текст этого документа распространила пресс-служба спикера.