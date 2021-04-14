Pfizer в мае будет готова расширить поставки в США своей вакцины

К концу мая текущего года по мере расширения производства компания Pfizer может на 10% увеличить поставки своей вакцины от коронавируса в Соединенные Штаты, написал исполнительный директор компании Альберт Бурла в своем твиттере, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Бурла также информировал, что компания поставит все заказанные 300 млн доз на две недели раньше, чем ожидалось. Она должна обеспечить поставку правительству США 100 млн доз к концу марта и еще 100 млн - к концу мая, а остальные - к концу июля.

Сама компания также сообщила, что после проведения оценки данных о безопасности применения препарата не обнаружено никаких свидетельств образования тромбов.

"Этот анализ данных о безопасности включает в себя обзор всех побочных эффектов, полученных после вакцинации до 27 марта", - говорится в сообщении.

Это заявление Pfizer появилось после того, как во вторник медицинские власти США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson по крайней мере на несколько дней в связи с тем, что у шести женщин в возрасте до 50 лет после прививок образовались тромбы.