Названы имена миллиардеров Forbes, больше всех разбогатевших за неделю

Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили свои состояния на 13 миллиардов каждый — это самый сильный недельный прирост капитала среди миллиардеров списка журнала Forbes, подсчитало издание, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Состояние Арно достигло по итогам недели 181,6 миллиарда долларов, Маска — 179,7 миллиарда, они находятся на второй и третьей строчках рейтинга соответственно. "Миллиардеры оказались главными бенефициарами рекордного роста рынков, которые четвертую неделю подряд обновили рекорд", — отмечает журнал.

Так, индекс широкого рынка S&P 500 вырос за неделю на 1,4% и достиг рекордного значения. Исторический максимум обновил и "промышленный" индекс Dow Jones, который завершил неделю приростом на 1,2%.

При этом "технологичный" индекс NASDAQ прибавил за неделю чуть меньше — 1,1%, и состояние лидера рейтинга Forbes, основателя Amazon (входит в расчёт индекса) Джеффа Безоса, выросло за ту же неделю "всего" на 1,4 миллиарда долларов, до 197,8 миллиарда.