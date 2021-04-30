Авиарегулятор США одобрил три запуска прототипов корабля Starship
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США одобрило проведение еще трех запусков прототипов предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship компании SpaceX. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, регулятор принял данное решение после того, как компания внесла некоторые изменения в прототип после последних неудачных испытаний. Отмечается, что перед запуском Starship SN15 ФАУ должно будет удостовериться в том, что SpaceX внесла все коррективы, необходимость которых была выявлена во время расследования крушения прототипа Starship SN11. Необходимым условием также является присутствие на объекте в районе Бока-Чика (штат Техас), где осуществляются запуски, инспектора по безопасности ФАУ.
Кроме того, при последующих запусках кораблей Starship SN16 и Starship SN17 компания также должна будет вносить изменения в соответствии с результатами новых расследований аварий, если они будут проводиться.
Агентство не приводит даты новых испытаний, но указывает, что прибытие инспектора ФАУ в Бока-Чика ожидается в четверг "для участия в возможном запуске на следующей неделе".
Во время испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы Starship взрывались сразу при соприкосновении с площадкой. В начале марта корабль удалось посадить вертикально, но через несколько минут он все равно взорвался. Последнее неудачное испытание состоялось в конце марта - корабль разбился при приземлении.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Глава SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.