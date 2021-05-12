Минфин США исключил из черного списка по Сирии нидерландскую нефтеторговую компанию
Министерство финансов США во вторник исключило из своего черного списка нидерландскую нефтеторговую компанию Staroil B.V. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном заявлении ведомства.
США также сняли ограничения с двух представителей руководства Staroil B.V. Данные санкции были введены в декабре 2014 года за поддержку сирийского правительства. При этом из черного списка по Сирии был исключен и сирийский бригадный генерал.
Кроме того, как отмечается в заявлении, рестрикции во вторник были введены против семи физических лиц за причастность к финансовым операциям шиитского движения "Хезболлах".
Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.