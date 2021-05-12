Запасы нефти в США за неделю снизились на 426 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 426 тыс. баррелей и на 7 мая составили 484,691 млн баррелей, сообщило Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,1 млн баррелей.
На 17:34 мск стоимость июльского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,79% и находилась на уровне $69,78 за баррель, нефть WTI дорожала на 1,82%, до $66,47 за баррель.
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