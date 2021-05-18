Госсекретарь США оценил вероятность покупки Гренландии

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил вероятность покупки острова Гренландия, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в данный момент Вашингтон в рамках сотрудничества с Данией поддерживает связи с ее автономной территорией Гренландией. «Я сосредоточен на том, чтобы смотреть вперед. И короткий ответ: нет», — заявил Блинкен в ответ на вопрос о том, по-прежнему ли Соединенные Штаты намерены рассматривать вопрос о покупке острова.

В августе 2019 года сообщалось, что тогдашний президент США Дональд Трамп рассматривал возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже бывший американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Вашингтон также заявил о готовности каждый год платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Также отмечалось, что Трамп предлагал обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

В Гренландии, получившей широкую автономию от Дании в 1979 году, проживают около 57 тысяч человек. Большинство из них — около 80-90 процентов — составляют коренные жители-эскимосы. Их основными занятиями являются охота и рыболовство.