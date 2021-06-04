Ущерб Капитолию США в результате штурма 6 января оценен в $1,5 млн

В результате беспорядков 6 января Капитолию США в Вашингтоне был нанесен ущерб на сумму не менее 1,5 миллиона долларов, заявила прокурор Мона Седки во время судебного разбирательства. Ее слова приводит The Washington Post, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Издание подчеркивает, что обвинение в ходе судебного заседания в среду впервые озвучило свою оценку суммы ущерба, нанесенного участниками штурма. Это важно, поскольку прокуроры намерены взыскать с обвиняемых часть ущерба в рамках сделки со следствием, поясняет The Washington Post.

По данным газеты, обвинения после беспорядков были предъявлены примерно 450 людям. Половине из них предъявлены обвинения в мелких правонарушениях, так что они, скорее всего, смогут избежать тюремного заключения. Еще более 200 человек обвиняются в препятствовании работе Конгресса и в намерении помешать конгрессменам подтвердить результаты голосования выборщиков. Как отмечается, за это обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков пять человек погибли.

За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне, вновь заявив, что не признает поражения на выборах. По его утверждениям, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Палата представителей объявила ему импичмент - второй за время его президентского срока, но Сенат снова оправдал Трампа.