ФБР расследует кибератаку против юридического департамента Нью-Йорка

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с разведывательным управлением полиции Нью-Йорка ведет расследование кибератаки, нацеленной на компьютерную сеть местного юридического департамента. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, одна из сотрудниц ведомства в понедельник направила федеральному судье Манхэттена просьбу об отсрочке подачи документов, сославшись на проблемы "с подключением". "В настоящее время никто не может войти в компьютерную систему юридического отдела", - цитирует издание адвоката Кэтрин Уэл.

Городские власти в целях безопасности были вынуждены отключить компьютерную сеть после обнаружения угрозы.

Как отметил источник газеты, личности хакеров и мотивы преступления пока не установлены. При этом он подчеркнул, что используемый вирус-вымогатель обычно применяется преступными группировками и хакерами, связанными с иностранными правительствами.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. Атака на компьютерные сети американской мясоперерабатывающей компании JBS была произведена 31 мая. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.