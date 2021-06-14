США увеличит добычу сланцевой нефти до 7,8 млн баррелей в сутки

США 14 июня 2021 23:49 (UTC+04:00)
США увеличит добычу сланцевой нефти до 7,8 млн баррелей в сутки

Рост добычи сланцевой нефти в США в июле по отношению к июню составит 38 тыс. баррелей, до 7,803 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фактическая добыча сланцевой нефти в июне оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 7,765 млн б/с против оценки в 7,733 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в двух из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в июне должно вырасти на 56 тыс. баррелей, до 4,663 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 1 тыс. баррелей также ожидается в формации Аппалачи, до 129 тыс. б/с.

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