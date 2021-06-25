Супруга президента Парагвая вылетит в США, где после обрушения здания пропали ее родные
Супруга президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса Сильвана Лопес Морейра де Абдо ближайшим авиарейсом отправится во Флориду, чтобы лично присутствовать при разборе завалов частично рухнувшего жилого дома в городе Серфсайд, где проживала семья ее сестры Софии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что о судьбе сестры первой леди Парагвая, ее мужа и троих детей на данный момент ничего не известно. После инцидента Сильвана Лопес Морейра де Абдо отслеживала сообщения о ходе спасательных работ из своей резиденции, но, не дождавшись информации о судьбе своих родственников, решила как можно скорее отправиться на место происшествия.
12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погиб один человек, судьба 99 человек остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.