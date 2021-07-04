Главный инфекционист США считает, что дельта-штамм вызывает более тяжелое заболевание
Индийский вариант коронавируса (штамм "дельта" по новой классификации ВОЗ), вероятнее всего, может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности. Об этом, как передает Тrend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье в эфире телекомпании NBC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Как он отметил, указанная разновидность вируса, "очевидно, является более заразной". "Она легче передается от человека человеку", - сказал специалист. Как он добавил, согласно научным данным, с которыми ознакомились американские исследователи, указанный штамм, "по всей видимости, является более смертоносным", поскольку "вызывает более тяжелое заболевание, что приводит к госпитализации, а в некоторых случаях к смерти". "Ясно, что это проблема", - подчеркнул Фаучи.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 605 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.