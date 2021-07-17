Служащие посольства США в Вене могли подвергнуться тайным атакам

Госслужащие США в Вене испытывали в этом году симптомы, схожие с теми, что наблюдались у американских дипломатов на Кубе начиная с 2016 года и стали известны как "гаванский синдром". Об этом сообщил журнал The New Yorker.

По его сведениям, в текущем году по меньшей мере 20 американских госслужащих в австрийской столице испытывали "необъяснимые проблемы со здоровьем". Источники издания не исключают, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали так называемые атаки с возможным применением "направленной энергии".

Американские власти на межведомственном уровне "изучают случаи возникновения необъяснимых проблем со здоровьем в посольстве США в Вене".

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами.