США заявили, что готовы вернуться в Вену для проведения консультаций с Ираном по СВПД

Делегация Соединенных Штатов готова вернуться в Вену для продолжения непрямых консультаций с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но Тегеран должен принять решение об участии в них. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы вернуться в Вену, чтобы возобновить эти непрямые переговоры по взаимному возвращению к соблюдению СВПД. <...> Предельно ясно, что официальные лица в Иране и иранское правительство должны принять решение в рамках своей собственной системы о курсе, который они хотят проводить [в связи с переговорами по СВПД в Вене]", - отметил дипломат.