United Airlines готова уволить около 600 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться

Американская авиакомпания United Airlines объявила во вторник о запуске процесса увольнения около 600 ее сотрудников, отказавшихся выполнить распоряжение руководства об обязательном прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом вечером того же дня сообщила газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это было чрезвычайно трудное решение, но обеспечение безопасности нашей команды всегда было нашим наиважнейшим приоритетом", - приводит издание распространенное по этому поводу совместное заявление гендиректора авиакомпании Скотта Кирби и ее президента Бретта Харта.

По данным авиаперевозчика, 99% его персонала предоставили подтверждение о прохождении вакцинации до минувшего понедельника, установленного руководством United Airlines в качестве крайнего срока предоставления таких свидетельств. Остальные служащие - если они не представили медотводов от прививки - будут уволены, но у них, как указали в авиакомпании, еще есть шанс сохранить за собой рабочее место, если они предоставят в период оформления увольнения требуемые справки или подтверждение о сделанных прививках.

В компании сообщили, что после введения требования обязательной вакцинации, значительно возросло число заявлений об увольнении, поданных ее сотрудниками. В руководстве авиаперевозчика это требование объяснили заботой о своих сотрудниках.

The Hill отметила, что на сегодняшний день United Airlines является единственной из крупнейших американских авиакомпаний, прибегнувшей к процедуре увольнения сотрудников за отказ от прохождения вакцинации от COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43 227 млн случаев заражения коронавирусом, 692 975 человек умерли. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.