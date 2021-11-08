Три университета в США эвакуировали из-за угроз взрывов

Колумбийский, Корнелльский и Брауновский университеты в США эвакуировали часть своих кампусов после того, как получили сообщения об угрозах взрывов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Колумбийский университет объявил чрезвычайное предупреждение по всему кампусу, получив сообщения об угрозах взрывов в нескольких зданиях. Университетская газета Columbia Daily Spectator сообщила, что в результате были эвакуированы два университетских здания.

Позднее тревога была признана ложной.

"После расследования сегодняшние угрозы взрывов были признаны полицией Нью-Йорка не заслуживающими доверия, и здания кампуса свободны для повторного заселения", - сообщается в твиттере Колумбийского университета.

Корнелльский университет опубликовал предупреждение в твиттере и на своем веб-сайте, призывая студентов и сотрудников кампуса эвакуироваться.

"Полицейское расследование угрозы взрыва в кампусе Итаки продолжается, ведутся зачистки зданий. Пожалуйста, продолжайте избегать центрального кампуса", - сообщается в твиттере университета.

Университет Брауна также эвакуировал часть своего кампуса из-за угрозы взрыва.

"После получения сообщения об угрозе взрыва по телефону Департамент общественной безопасности Университета Брауна эвакуировал несколько зданий рядом с университетским колледжем Грин. Офицеры на месте проводят активное расследование совместно с местными правоохранительными органами", - заявил The Hill представитель университета Брайан Кларк.

Отмечается, что пока не ясно, кто стоит за угрозами и были ли эти три действия скоординированы.