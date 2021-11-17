Байден заявил, что США продолжат отправку кораблей в Южно-Китайское море

Власти США не намерены отказываться от практики отправки кораблей в Южно-Китайское море. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник президент США Джо Байден.

Как отметил американский лидер, "морское право определяет, что является территориальными водами". По его словам, США "намерены оставаться за пределами их [китайских] территориальных вод". Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон "не запугать". По словам Байдена, США не намерены менять свой подход таким образом, чтобы "не ходить в Южно-Китайское море".

Говоря о состоявшейся в понедельник вечером по времени Восточного побережья США онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, Байден отметил: "Мы говорили об этом, и споров не было. Речь шла о фактах".

Кроме того, глава администрации США подчеркнул: "Я ясно дал понять, что мы будем соблюдать правила игры. Международное воздушное пространство - это международное воздушное пространство, чтобы они ни говорили".

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин в августе заявлял, что США представляют собой главную угрозу безопасности в Южно-Китайском море и негативно влияют на ситуацию в регионе. Он отметил, что "Соединенные Штаты раздувают проблему из ничего, а также в качестве провокаций самовольно направляют в Южно-Китайское море военные корабли и самолеты, открыто пытаются создать брешь между странами региона".