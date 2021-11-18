Зрители фестиваля Astroworld подали иск на $750 млн из-за смертельной давки

Иск, поданный от имени 125 участников фестиваля Astroworld, где произошла смертельная давка, требует от рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, а также от корпораций, участвующих в фестивале, выплатить $750 миллионов. Об этом пишет Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Истцы утверждают, что организаторы концерта не смогли создать безопасные условия для проведения мероприятия. Дрейка обвиняют в том, что он не попытался остановить концерт. Трэвис Скотт обвиняется в том, что он якобы призывает к насилию на собственных выступлениях.

Представители двух исполнителей пока не дали комментариев по иску.

Во время выступления Трэвиса Скотта 5 ноября на фестивале Astroworld Festival в результате давки погибли десять человек. Последний из погибших, 9-летний мальчик Эзра Блаунт, скончался от многочисленных травм и отека мозга. Семья ребенка уже подала на организаторов концерта в суд - как и другие пострадавшие, они обвиняют музыкантов и организаторов шоу в подстрекательстве к давке и несвоевременной реакции на происходящее.