Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Нэшвилле

Трое мужчин были застрелены, и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в квартире в американском Нэшвилле, штат Теннеси, сообщила в субботу полиция города, передает Trend со ссылкой на Известия.

Раненые получили огнестрельные ранения, не угрожающие жизни, сообщило полицейское управление Нэшвилла в Twitter, добавив, что отдел убийств расследует причины инцидента. Уточняется, признаков насильственного проникновения в квартиру не обнаружено, на месте происшествия найдены два пистолета.

Этот массовый расстрел стал одним из нескольких инцидентов с применением огнестрельного оружия в черную пятницу в США, уточняет NBC News.