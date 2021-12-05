США направят афганским беженцам помощь в $7 млрд

Президент США Джо Байден подписал в пятницу закон, который предусматривает в том числе продление финансирования федерального правительства до 18 февраля 2022 года, а также выделение афганским беженцам помощи в размере $7 млрд. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства подписал закон, который "обеспечивает ассигнования федеральным структурам на 2022 финансовый год (начался в стране 1 октября), до 18 февраля 2022 года, для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, включает дополнительные ассигнования для продолжения поддержки эвакуированных из Афганистана лиц". Речь идет о выделении $7 млрд на оказание помощи прибывающим в США афганцам. Аналогичным образом в сентябре на эти цели были предоставлены $6,3 млрд.