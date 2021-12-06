США осудили нападение на мирных жителей в Мали
США осуждают теракт в Мали, в результате которого погибло более 30 человек, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на мирных жителей в субботу близ Бандиагары (Мали), в результате которого 31 человек погиб и 17 получили ранения", - говорится в заявлении Прайса, распространенном госдепом.
Он от лица правительства США выразил соболезнования народу Мали и заявил, что США будут продолжать сотрудничать с Мали "в стремлении к безопасному, процветающему и демократическому будущему".
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