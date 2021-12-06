Пропагандируемая США модель демократии является предлогом для оказания давления на другие государства – МИД Китая

БАКУ/Trend/ - Пропагандируемая Соединенными Штатами модель демократии является лишь ширмой и предлогом для оказания давления на другие государства и вмешательства в их внутренние дела. Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении МИД КНР.

"Американская демократическая система не универсальна и далека от совершенства. Однако в течение длительного времени Соединенные Штаты игнорировали структурные недостатки своей собственной демократической системы и недостатки внутренней демократической практики. Они гордятся тем, что являются "образцом демократии" и под этим предлогом вмешиваются во внутренние дела других стран, под знаменем демократии развязывают войны, вызывая региональные беспорядки и гуманитарные катастрофы", - говорится в опубликованном в воскресенье докладе МИД КНР, озаглавленном "Ситуация с демократией в США".

В документе, в частности, говорится, что, несмотря на попытки Соединенных Штатов представить демократическую систему в стране совершенной, на деле все серьезнее проявляются ее негативные стороны.

Так, в докладе говорится, что "американская демократия превратилась в "денежную политику", при которой решающее значение имеют деньги. Как отмечается, продолжает существовать и прогрессировать расовая дискриминация, расширяется дифференциация между богатыми и бедными"

В США СМИ называют "четвертой властью", которая сосуществует параллельно с исполнительной, законодательной и судебной властью, а журналистов называют "некоронованными королями", отмечает МИД КНР.

"Надеемся, что Соединенные Штаты совершенствуют свою собственную демократическую систему и практику и изменят подход к отношениям с внешним миром. Это принесет пользу не только американскому народу, но и народам всего мира. Если ни одна страна не будет пытаться монополизировать демократические стандарты, навязать свою политическую систему другим, использовать демократию в качестве инструмента для подавления других стран, мир станет лучше", - подчеркнул МИД Китая.