В Нью-Йорке сделают вакцинацию обязательной для всех работников

Все работники предприятий Нью-Йорка должны будут предоставлять подтверждение вакцинации от коронавируса с 27 декабря. Об этом заявил в понедельник мэр города Билл де Блазио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранее эта мера касалась только сотрудников муниципальных предприятий, теперь мы решили распространить ее и на частные. Чем шире будут эти требования, тем больше людей задумаются о том, что уже пора вакцинироваться", - сказал он в эфире телеканала MSNBC.

Де Блазио добавил, что соответствующее решение принято в связи с распространением омикрон-штамма и приходом холодного времени года. "Мы решили нанести упреждающий удар и предпринять реальные шаги по борьбе с коронавирусом", - добавил мэр.

Подтверждение прививки по крайней мере одной дозой вакцины будет теперь также требоваться от детей старше пяти лет для участия в мероприятиях, проходящих в закрытых помещениях.

На прошлой неделе в Нью-Йорке были выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.