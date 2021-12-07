Трамп напишет мемуары о своей работе в Белом доме

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV, что занят написанием мемуаров о том, как он занимал пост главы государства и работал в Белом доме, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Он заявил, что это будет «очень сильная вещь», а также подчеркнул, что большое количество издательств проявило интерес к его книге. Однако, экс-президент не назвал ни планируемых сроков ее публикации, ни тем, которые он планирует в ней описать.

Дональд Трамп являлся 45 президентом Штатов Америки. Он занимал этот пост с 2017 по 2021 год. На президентских выборах 2020 года Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии, но проиграл выборы демократу Джо Байдену.