Трамп напишет мемуары о своей работе в Белом доме
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV, что занят написанием мемуаров о том, как он занимал пост главы государства и работал в Белом доме, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Он заявил, что это будет «очень сильная вещь», а также подчеркнул, что большое количество издательств проявило интерес к его книге. Однако, экс-президент не назвал ни планируемых сроков ее публикации, ни тем, которые он планирует в ней описать.
Дональд Трамп являлся 45 президентом Штатов Америки. Он занимал этот пост с 2017 по 2021 год. На президентских выборах 2020 года Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии, но проиграл выборы демократу Джо Байдену.
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