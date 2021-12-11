Торнадо обрушилось на склад Amazon в Иллинойсе
Десятки человек оказались под завалами после частичного обрушения склада компании Amazon в городе Эдвардсвилл (штат Иллинойс) из-за торнадо. Об этом в пятницу сообщило местное отделение телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его сведениям, в здании могут находиться от 50 до 100 человек. На месте происшествия работают спасатели. На данный момент сообщения о пострадавших не поступали.
В пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.
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