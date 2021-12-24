United Airlines отменила более 100 рейсов из-за вызванной COVID-19 нехватки персонала

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines отменила в канун Рождества более 100 рейсов из-за нехватки персонала, вызванной распространением омикрон-штамма коронавируса и ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается в обнародованном в четверг заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, мы вынуждены были отменить некоторые рейсы и заблаговременно информируем [об этом] клиентов, которых это затронуло, - указала United Airlines. - Мы приносим извинения за эти нарушения и прилагаем усилия к тому, чтобы перебронировать [билеты] максимально большого числа людей и отправить их [в запланированные ими] на праздники места".

Предшествующие Рождеству дни являются, по оценкам Управления транспортной безопасности США, наиболее загруженными в плане пассажиропотока, равно как и 2 и 3 января, когда жители страны возвращаются домой после новогодних праздников, проведенных в гостях или на отдыхе.