Взрыв прогремел на химическом предприятии в США

США 27 января 2022 04:19 (UTC+04:00)
Взрыв прогремел на химическом предприятии в США

В городе Вестлейк штата Луизиана произошел взрыв на химическом предприятии. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Согласно информации, взрыв произошел на южном заводе Westlake. Отмечается, что в воздухе нет паров.

Сообщается о шести пострадавших.

По предварительным данным, на предприятии взорвалась цистерна с этилендихлоридом.

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