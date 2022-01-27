Взрыв прогремел на химическом предприятии в США

В городе Вестлейк штата Луизиана произошел взрыв на химическом предприятии. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Согласно информации, взрыв произошел на южном заводе Westlake. Отмечается, что в воздухе нет паров.

Сообщается о шести пострадавших.

По предварительным данным, на предприятии взорвалась цистерна с этилендихлоридом.