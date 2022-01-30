Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма

США 30 января 2022 08:24 (UTC+04:00)
Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма

Несколько тысяч человек, проживающих на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает NBC News.

В штате Массачусетс, по данным сайта PowerOutage.us, без света оказались свыше 96 тысяч человек. Перебои в подаче электричества также ожидаются в различных районах Восточного побережья.

Чрезвычайное положение было объявлено в штатах Массачусетс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род-Айленд. Власти предупредили людей о необходимости оставаться в помещениях, если это возможно.

По данным FlightAware, авиакомпании отменили более 4500 рейсов.

Высота снежного покрова в штатах Нью-Йорк и Мэн превысила 15 см, а в Центральном парке Нью-Йорка - 19 см. Синоптики спрогнозировали, что в некоторых районах Массачусетса она может достигнуть 60 см.

Эта снежная буря может стать одной из самых сильных за последние четыре года. По прогнозам шторм отойдет от побережья в воскресенье, после чего ожидается наступление морозов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом
Евросоюз отреагировал на новые санкции России
Евросоюз отреагировал на новые санкции России
В декабре в России умерли свыше 50 тыс. человек с диагнозом COVID-19
В декабре в России умерли свыше 50 тыс. человек с диагнозом COVID-19
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Производство автомобилей в Иране за 10 месяцев выросло на 4,1% Иран 09:25
В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 390 новых случаев заражения коронавирусом Кыргызстан 09:22
Некомпетентность Байдена приведет к третьей мировой войне - Трамп США 09:07
Суд в ДР Конго приговорил 51 человека к смертной казни за убийство сотрудников ООН Другие страны 08:51
Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма США 08:24
Зангезурский коридор – необратимая реальность региона Экономика 08:00
Премьер Канады из-за протестов в Оттаве покинул столичную резиденцию Другие страны 07:23
Япония выразила протест Северной Корее из-за пуска ракеты Другие страны 06:45
Ученые предупредили о возможности чая и кофе вызывать рак В мире 06:12
В Эстонии тысячи домов остались без электричества из-за шторма Европа 05:36
SpaceX перенесла два запуска спутников из-за плохой погоды США 05:02
Британская армия собирается усилить контингент в Европе Европа 04:33
Британская полиция задержала 83-летнего водителя, который всю жизнь ездил без прав Европа 03:59
В Португалии пройдут досрочные парламентские выборы Европа 03:28
Турция укрепляет позиции в регионе и на международной арене - Эрдоган Турция 02:57
В Боливии 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом Другие страны 02:37
Состоялась премьера фильма Михаила Гусмана из цикла «Формула власти» о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве Политика 02:06
Названы ускоряющие старение мозга три продукта В мире 01:45
В Оттаве проходит масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений Другие страны 01:23
Поставки сжиженного газа в Европу побили рекорд Европа 00:52
В Британии раскрыли подробности о новой разновидности омикрон-штамма Европа 00:19
Президент Ильхам Алиев делает все для того, чтобы ситуация в Азербайджане соответствовала высоким стандартам Совета Европы - Леонид Слуцкий Политика 29 января 23:50
Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла Европа 29 января 23:33
В Ереване задержан угрожавший взорвать посольства РФ и США в Армении Армения 29 января 23:11
Раиси поздравил Токаева с 30-летием дипломатических отношений Политика 29 января 23:01
Команда Land of Fire-Azerbaijan вышла в финал Кубка мира по поло в Швейцарии (ФОТО) Азербайджан 29 января 22:57
Azercell на службе пожилых абонентов! (ФОТО) Общество 29 января 22:42
Почти 114 тыс. человек в Массачусетсе остались без электричества из-за снегопадов США 29 января 22:09
SOCAR о причине снижения ставки акциза на бензин Энергетика 29 января 21:42
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Всемирной таможенной организации (ФОТО) Политика 29 января 21:32
Федерация гимнастики Азербайджана удостоена международной премии спортивных достижений "Zəfər" Общество 29 января 21:13
Турция стала ведущим торговым партнером Грузии в 2021 г. Грузия 29 января 20:54
Транспортные возможности Азербайджана и Ирана поспособствуют увеличению доходов обеих стран - бывший посол Экономика 29 января 20:37
Принимаются все меры для поддержания в рабочем состоянии дорог на освобожденных территориях со сложным рельефом - минобороны Азербайджана Общество 29 января 20:05
Президент Казахстана намерен реформировать парламентскую систему Казахстан 29 января 19:38
Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте позволили оценить спортивную форму и потенциал гимнастов - главный тренер сборной Азербайджана Общество 29 января 19:24
Токаев о том, кто стоит за произошедшими беспорядками в Казахстане Казахстан 29 января 19:03
Президент Казахстана: Я заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались Казахстан 29 января 18:55
Предварительных условий от Кремля перед отправкой сил ОДКБ в Казахстан не было - Токаев Казахстан 29 января 18:52
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 29 января 18:51
Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Токаев Казахстан 29 января 18:44
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 29 января 18:41
В Азербайджане выявлено еще 4 268 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 486 человек Общество 29 января 18:34
Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане были спланированы профессионалами Казахстан 29 января 18:26
Следствие покажет, кто стоял за митингами в Алматы - Токаев Казахстан 29 января 18:23
Продолжаются поиски пропавшего без вести старшего лейтенанта - Анар Эйвазов Общество 29 января 17:50
В Азербайджане снижена ставка акциза на ряд видов бензина Энергетика 29 января 17:43
В Азербайджане завершены учебные сборы военнообязанных (ФОТО/ВИДЕО) Политика 29 января 17:23
Азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов покоряет Балканы - мировые рекорды (ФОТО) Путешествия 29 января 17:17
Пассажиры очередного автобусного рейса из Баку ознакомились с достопримечательностями города Шуша (ФОТО) Общество 29 января 17:10
Опера Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" ставится в новой интерпретации (ФОТО) Культура 29 января 16:38
Победители и призеры Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО) Общество 29 января 16:28
Поиски пропавшего в Кяльбаджарском районе азербайджанского военнослужащего продолжаются - минобороны Общество 29 января 16:12
Территория промпарка "Экономическая зона Аразской долины" полностью очищена от мин Экономика 29 января 15:59
Мир принимает реалии Зангезурского коридора, созданные Президентом Ильхамом Алиевым Экономика 29 января 15:53
В Национальной арене гимнастики наградили победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) Общество 29 января 15:51
Элитная французская публика стоя приветствовала азербайджанского музыканта (ВИДЕО, ФОТО) Культура 29 января 15:29
Определились победители Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО) Общество 29 января 15:16
В Узбекистане объем оборота в оптовой торговле вырос за год Узбекистан 29 января 15:08
Некоторые улицы Баку могут стать полностью пешеходными – Проект Общество 29 января 14:59
Переговоры по СВПД в Вене приостановлены до следующей недели Ядерная программа 29 января 14:52
Азербайджанский актер нашел лучшее средство от коронавируса и для продления жизни (ФОТО) Звёздный мир 29 января 14:51
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 29 января 14:37
В минсельхозе Грузии рассказали о сотрудничестве с международными организациями в 2022 г. Грузия 29 января 14:27
Очень рад, что занял I место на Первенстве Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке – юный азербайджанский гимнаст Общество 29 января 14:24
Кыргызстан и Таджикистан возобновят работу межправкомиссии по границе Кыргызстан 29 января 14:06
Вакцинация - самый эффективный способ борьбы с пандемией коронавируса - АНАЛИЗ Общество 29 января 13:53
Обзор основных событий энергетического рынка Азербайджана за неделю Энергетика 29 января 13:46
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) Общество 29 января 13:31
Из Баку в Шушу прибыл очередной пассажирский автобус (ФОТО) Общество 29 января 13:24
Туркменский государственный коммерческий банк объявил тендер на проведение аудита Тендеры 29 января 13:19
Строительство ж/д Решт-Астара активизирует транспортный коридор "Север-Юг" - иранский министр Экономика 29 января 13:17
Эльдар Гасымов раскрыл секрет победы Надира Рустамли в Səs Azərbaycan: Это революция! (ВИДЕО, ФОТО) Культура 29 января 12:54
В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом Россия 29 января 12:43
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 29 января 12:36
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 29 января 12:31
Дан старт 6-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на батуте и 18-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО) Общество 29 января 12:28
Туркменский коммерческий банк объявил тендер на проведение аудита Тендеры 29 января 12:16
Туркмено-турецкий банк объявил тендер на проведение аудита Тендеры 29 января 12:13
В Баку произошла драка между четырьмя арабскими туристами - ОФИЦИАЛЬНО Происшествия 29 января 12:11
В Болгарии уволили всех членов совета директоров компании "Булгаргаз" Энергетика 29 января 12:02
В Туркменистане утвердили дорожную карту развития водородной энергетики Энергетика 29 января 12:02
Российское ведомство обнародовало объем поставленной в Узбекистан животноводческой продукции Узбекистан 29 января 11:57
Обнародован рост грузовых и пассажирских перевозок в Нахчыванской АР за год Транспорт 29 января 11:39
Заполненность газом хранилищ Европы опустилась ниже 40% Европа 29 января 11:30
Число POS-терминалов в Нахчыванской АР незначительно выросло за год Экономика 29 января 11:21
В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 Грузия 29 января 11:15
Сборы по всем видам страхования в Нахчыванской АР незначительно сократились за год Экономика 29 января 11:08
В Казахстане рассматривают варианты перезапуска программы льготного автокредитования Казахстан 29 января 11:03
Туркменистан и китайская CNPC пересмотрят финансирование ранее заключенных контрактов Энергетика 29 января 11:01
Количество счетов в банках Нахчывана значительно выросло за год Экономика 29 января 10:44
Строительство аэропортов в Зангилане и Лачине позитивно скажется на развитии туризма - Агентство Туризм 29 января 10:16
Азербайджан готов поставить больше газа в Европу в случае чрезвычайной ситуации – посол Энергетика 29 января 09:56
В акватории стран ЕС зафиксировали резкое увеличение количества танкеров с СПГ Европа 29 января 09:49
Госнефтефонд Азербайджана объявил тендер Экономика 29 января 09:30
Стоимость азербайджанской нефти превысила $94 за баррель Энергетика 29 января 09:25
Repsol признала крупный масштаб разлива нефти в Перу Другие страны 29 января 08:54
Джейсон Момоа появится в новом «Форсаже» Звёздный мир 29 января 08:45
На востоке США отменили почти 5 тыс. авиарейсов США 29 января 08:33
Из Баку в Шушу отправился очередной пассажирский автобус (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 29 января 08:14
Все новости