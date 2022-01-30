Аэропорты Нью-Йорка постепенно возобновят авиасообщение с 30 января после снегопада
Воздушные гавани Нью-Йорка планируют, что в воскресенье утром начнут постепенно восстанавливать авиасообщение, которое было почти парализовано в субботу из-за снегопада, обрушившегося на Восточное побережье США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы ожидаем медленное восстановление воздушного сообщения с утра воскресенья, 30 января с постепенным увеличением [авиарейсов] в течение дня", - говорится в сообщениях в Twitter от обеих аэропортов мегаполиса.
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