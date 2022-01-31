В США заявили, что регулярно консультируются с поставщиками газа

США 31 января 2022 14:19 (UTC+04:00)
В США заявили, что регулярно консультируются с поставщиками газа

Соединенные Штаты на регулярной основе проводят консультации с ведущими поставщиками газа в мире на случай возможных перебоев поставок из России. Об этом заявила журналистам представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге в преддверии встречи президента США Джо Байдена и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, которая состоится в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, Байден и Аль Тани на встрече обсудят "обеспечение стабильности мировых поставок энергоносителей". При этом представительница администрации отказалась привести какие-либо подробности предстоящих обсуждений. "Президент изложит шейху [Аль] Тани то, как обстоят дела в отношении тех очень активных дипломатических усилий, которые США и их европейские партнеры предпринимают коллективно и на двусторонней основе с тем, чтобы достичь дипломатического разрешения нынешнего кризиса", - сказала она.

"Мы ведем консультации со всеми ведущими поставщиками газа в мире. И мы это делаем регулярно", - сообщила ведущая брифинга. "Я не могу сказать вам ничего дополнительно на этот счет", - добавила она.

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