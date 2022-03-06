Блинкен намерен 8 марта провести встречу с Макроном в Париже

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 8 марта, они продолжат координацию по ситуации в Украине. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как оно отмечает, эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Внешнеполитическое ведомство США пока не ответило на просьбу ТАСС подтвердить указанное сообщение.