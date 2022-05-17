ВВС США заявили об успешном проведении испытания гиперзвукового оружия

ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress "14 мая у побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил" гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную в рамках программы ARRW, отмечается в документе. После отделения от самолета блок ARRW "воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука".

В ВВС США отметили, что "испытание было проведено безупречно" и США "делают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить это уникальное оружие американским военнослужащим".