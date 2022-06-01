В Госдепартаменте США сменится заместитель руководителя пресс-службы

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер покинет свою должность в следующем месяце, этот пост займет Ведант Пател, который в настоящее время является помощником пресс-секретаря Белого дома. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В следующем месяце первый заместитель руководителя пресс-службы Джалина Портер и заместитель руководителя пресс-службы Джон Айс перейдут на другие места работы со своих должностей", - сообщил он. "На фоне того, как мы прощаемся с Джалиной и Джоном, я с нетерпением жду того, чтобы приветствовать Веданта Патела в качестве нового первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента", - заявил Прайс.

Он отметил, что Пател "проявил себя в качестве помощника пресс-секретаря" Белого дома "с первого дня работы администрации" президента США Джо Байдена.