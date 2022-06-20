The Carlyle Group намерен привлечь до $325 млн в ходе IPO Alamar Foods

Американский инвестиционный фонд The Carlyle Group планирует привлечь до $325 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) Alamar Foods, владельца ближневосточной франшизы Domino's Pizza. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Книга заявок на участие в размещении акций будет открыта в период с 20 по 27 июня для институциональных инвесторов, с 20 по 21 июля - для розничных инвесторов. Компания намерена продать по меньшей мере 10,6 млн акций Alamar Foods.

Ценные бумаги будут размещены на саудовской фондовой бирже. Предварительный ценовой диапазон установлен на уровне от 103 ($27,45 ) до 115 ($30,65) риалов за одну акцию. Организатором листинга, дата которого еще не определена, выступит HSBC Saudi Arabia.

The Carlyle Group, основанный в 1987 году, управляет активами на сумму более $325 млрд. Штаб-квартира фонда находится в Вашингтоне. В 2011 году он приобрел 42% акций Alamar Foods.