Совершивший "чудо на Гудзоне" пилот уходит с поста представителя США в ИКАО

Чесли Салленбергер, известный тем, что в январе 2009 года смог посадить на реку Гудзон пассажирский самолет Airbus A320, столкнувшийся со стаей птиц через несколько минут после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, уходит с должности представителя США в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщает в четверг газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, Салленбергер покинет свой пост 1 июля, спустя около полугода вступления в должность. По данным издания, 71-летний пилот хочет вернуться к обычной жизни.

Бывший военный летчик, перешедший затем в гражданскую авиацию, Салленбергер работал также в НАСА консультантом по обеспечению безопасности полетов и помогал усовершенствовать подготовку летных экипажей на случай чрезвычайных происшествий.