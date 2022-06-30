В США заявили о намерении жестко бороться с ростом цен

Глава Федерального резервного банка Кливленда (входит в структуру Федеральной резервной системы) Лоретта Местер заявила о намерении жестко бороться с ростом цен в США путем повышения базовой ставки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет CNBC.

Местер объявила, что будет рекомендовать комитету по операциям на открытом рынке повысить базовую ставку на 0,75 процента по сравнению с нынешним уровнем в 1,5-1,75 процента годовых.

По словам Местер, ближайшее заседание, которое состоится в июле, должно стать местом напряженного обсуждения между членами комитета по операциям на открытом рынке по поводу размера повышения базовой ставки — на 0,5 или 0,75 процентных пункта.

В июне ФРС уже повысила базовую ставку на 0,75 процентных пункта, что стало самым значимым изменением с 1994 года. При этом регулятор пообещал ужесточать денежно-кредитную политику и далее, чтобы справиться с рекордной за последние десятилетия инфляцией. По итогам мая она составила 8,6 процента в годовом выражении.