Госдеп объявил награду в $10 млн за сведения об иностранном вмешательстве в выборы

Госдепартамент США объявил награду в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках предложения о вознаграждении требуется информация, которая приведет к установлению личности или местонахождения любого иностранного лица, в том числе иностранной организации, которые сознательно участвовали или участвуют в иностранном вмешательстве в выборы", - отмечается в документе.

Награда также предложена за информацию, которая позволит предотвратить попытку иностранного вмешательства в американский избирательный процесс.