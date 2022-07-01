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Госдеп объявил награду в $10 млн за сведения об иностранном вмешательстве в выборы

США Материалы 1 июля 2022 04:42
Госдеп объявил награду в $10 млн за сведения об иностранном вмешательстве в выборы

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Госдепартамент США объявил награду в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках предложения о вознаграждении требуется информация, которая приведет к установлению личности или местонахождения любого иностранного лица, в том числе иностранной организации, которые сознательно участвовали или участвуют в иностранном вмешательстве в выборы", - отмечается в документе.

Награда также предложена за информацию, которая позволит предотвратить попытку иностранного вмешательства в американский избирательный процесс.

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