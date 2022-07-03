Большинство американцев не желают видеть Байдена и Трампа на следующих президентских выборах

Большинство жителей США выступают против того, чтобы на президентских выборах 2024 года повторился сценарий прошлого голосования и основными претендентами на пост главы государства стали текущий глава Белого дома Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет Axios.

Согласно опросу Harvard Center и Harris Poll, 70% респондентов не желают видеть действующего президента кандидатом на предстоящих выборах, а 60% опрошенных против выдвижения на выборы его прошлого оппонента. В то же время 30% американцев уверены, что если Байден и Трамп снова будут участвовать в голосовании, то это «разделит Америку».

На данный момент у политиков фактически нет соперников в рядах своих партий. По исследованию, Байдена на предстоящих праймериз Демпартии готовы поддержать 30% — его ближайший конкурент вице-президент США Камала Харрис набирает лишь 18%. Что касается Трампа, то его выдвижение поддерживают 56% республиканцев, его главный оппонент в партии губернатор Флориды Рон Десантис пока получает лишь 16% поддержки.

При этом опрос также указывает на то, что американцы достаточно негативно оценивают перспективы Байдена в целом. Так, 45% респондентов считают его худшим президентом США, 30% указывают на предельный возраст политика, а 60% американцев сомневаются в профпригодности главы Белого дома.