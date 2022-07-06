Число погибших при стрельбе на параде близ Чикаго увеличилось до семи

Число погибших в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк (штат Иллинойс) увеличилось до семи человек. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на мэра Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник утром во время парада по случаю Дня независимости США в Хайленд-Парке произошел инцидент со стрельбой. Первоначально сообщалось о шести погибших. В больницы доставили 26 человек. Подозреваемому - 22-летнему Роберту Кримо - удалось скрыться с места происшествия. Позднее полицейские сообщили, что задержали его.