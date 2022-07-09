Трамп: США находятся не в том положении, чтобы читать лекции другим странам

Соединенные Штаты находятся в упадке и не имеют права читать лекции другим странам. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Лас-Вегасе (штат Невада), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы нация, которая находится в упадке <...>, поставлена на колени перед миром, а мы считаем допустимым читать лекции другим людям в других странах насчет их демократий", - сказал он.

Республиканец отметил, что американские власти делают это, "в то время как по улицам течет кровь невинных жертв преступности".