В США десантный корабль оснастили 3D-принтером для оперативной печати запчастей

Командование надводными силами Тихоокеанского флота США установило 3D-принтер на десантный корабль USS Essex. Об это сообщает 3D Printing Industry, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По данным издания, наличие принтера позволит не брать на борт в дальние походы "большое количество запчастей на все случаи жизни".

Отмечается, что USS Essex имеет на борту мастерские, в которых можно изготовить некоторые мелкие детали, но принтер позволит быстро напечатать любую самую сложную запчасть.

Это должно повысить автономность корабля и его боевые возможности, отмечает командование.