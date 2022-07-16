США и Саудовская Аравия обсудили важность достаточного предложения нефти

Представители США и Саудовской Аравии обсудили вопросы, касающиеся необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках, американская сторона ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден на пресс-конференции в Саудовской Аравии по итогам встречи с руководством королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили в позитивном ключе обеспечение энергетической безопасности в мире и адекватное предложение нефти для поддержания экономического роста в мире. Это будет начато скоро. И я делаю все, что могу, для увеличения предложения для США. Я ожидаю, что это произойдет", - сказал американский лидер. "Саудовская сторона осознает срочность данного вопроса, и в свете нашего сегодняшнего обсуждения я ожидаю увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели", - добавил президент США.

"Саудовская сторона осознает срочность данного вопроса, и в свете нашего сегодняшнего обсуждения я ожидаю увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели", - добавил президент США. Он не уточнил, на какие именно действия со стороны Эр-Рияда в этой сфере рассчитывает.

Байдену был задан вопрос о том, когда в США, по его мнению, снизятся цены на бензин. "Они уже снижаются. Насколько я знаю, они снижаются каждый день", - сказал он. Говоря о том, когда в Соединенных Штатах могут ощутить положительный эффект от его ближневосточного турне с точки зрения стоимости бензина, американский лидер сообщил: "Я подозреваю, что вы не увидите этого еще пару недель". "Мы увидим больше, когда на автозаправочных станциях начнут снижать цены в соответствии с тем, сколько они платят за нефть", - добавил глава администрации США.

Средняя розничная стоимость бензина марки Regular (соответствует АИ-92) на заправках в США, по данным Американской автомобильной ассоциации, составляет в пятницу $4,577 за галлон (3,785 литра). В июне данный показатель в среднем оценивался в $5,014. В организации отслеживают расценки на более чем 60 тыс. автозаправочных станций в стране. Ранее Байден не раз обращался к владельцам АЗС с призывом немедленно снизить расценки на бензин.