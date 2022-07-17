SpaceX вывела в космос еще 53 мини-спутника для интернет-сети Starlink

Компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 53 мини-спутниками для своей орбитальной интернет-сети Starlink, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:20 по времени восточного побережья США (18:20). "Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено", - сообщила компания в Twitter через 15 минут после запуска ракеты.

SpaceX уже вывела в космос с мая 2019 года более 2,6 тыс. спутников. В настоящее время сеть доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии. Компания заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.