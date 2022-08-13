Трамп заявил, что не хранил у себя секретных документов

Экс-президент США Дональд Трамп после обысков ФБР в его резиденции заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, и что они были рассекречены, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Во-первых, это все было рассекречено. Во-вторых, им не нужно было ничего "изымать". Они могли бы получить это в любое время, когда захотели бы, не играя в политику и не вламываясь в мою резиденцию в Мар-а-Лаго", - написал бывший президент США в социальной сети Truth Social.

"Они могли забрать это в любое время, когда захотели - и уже очень давно. Все, что им нужно было для этого сделать - это попросить. Самая большая проблема заключается в другом, а что они будут делать с 33 млн страниц документов, многие из которых засекречены, которые президент Обама в свое время забрал в Чикаго", - добавил он.

В понедельник вечером Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде обыскали агенты ФБР.

Ряд СМИ сообщил, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он якобы хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

Ранее в этом году Национальный архив заявил, что Трамп забрал 15 коробок с президентскими записями в свою личную резиденцию во Флориде. В этих ящиках якобы содержалась "секретная информация о национальной безопасности" и официальная переписка между Трампом и главами иностранных государств.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают, что это расследование - политически мотивированное. Предполагается, что его цель - помешать экс-президенту баллотироваться на выборах 2024 года.