Байден подписал указ о предоставлении Украине нового пакета военной помощи

Джо Байден подписал указ, которым поручает госсекретарю направить 775 млн долларов за счет бюджета минобороны США на помощь Украине, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

Как сообщалось, США готовят новый пакет военной помощи, предусматривающий передачу Украине разведывательных беспилотников, бронированных боевых машин, боеприпасов и гаубиц.

По данным руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, новый пакет включает боеприпасы для HIMARS; 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним; 15 беспилотников ScanEagle; противолокационные ракеты HARM; 1000 тяжелых противотанковых ракет TOW; 1000 противотанковых комплексов Javelin и другое.