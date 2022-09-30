Власти округа во Флориде ввели комендантский час после урагана "Иэн"

Власти округа Коллиер в штате Флорида ввели комендантский час после того, как на него обрушился ураган "Иэн". Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте окружной администрации.

Комендантский час вводится "во всем округе Коллиер с 22:00 (06:00 (GMT+4) 30 сентября) по 06:00 (14:00 GMT+4) пятницы, 30 сентября". На такие меры власти пошли, чтобы "обеспечить безопасность самих жителей округа, а также их имущества".

Действие комендантского часа не распространяется на спасателей, медицинских работников, а также на персонал предприятий, связанных с оказанием основных услуг. Власти подчеркивают, что мера не коснется тех, кому требуется помощь врачей.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Иэн", обрушившийся в среду на побережье Флориды как ураган четвертой категории, в четверг ослаб до тропического шторма, однако затем вновь усилился до урагана первой степени с порывами ветра скоростью до 33 м/с. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью около 17 км/ч в сторону штата Южная Каролина.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что удар стихии нанес штату исторический ущерб, на полное восстановление потребуются годы. Как отмечает Си-эн-эн, местные власти сообщили уже о 17 случаях гибели людей, 15 из них зафиксированы в нескольких округах на побережье Мексиканского залива, куда пришелся основной удар стихии. Без электричества в штате остаются более 2,1 млн потребителей.