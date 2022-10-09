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Замглавы ЦРУ провел в Дохе встречу с талибами

США Материалы 9 октября 2022 07:23 (UTC +04:00)
Замглавы ЦРУ провел в Дохе встречу с талибами

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Высокопоставленные представители администрации США провели в субботу встречу с талибами в Дохе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников, имеющих отношение к делу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В американскую делегацию, в частности, вошли заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн и спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст. Движение "Талибан" представлял глава разведывательного управления мулла Абдул Хак Васик. Телеканал отмечает, что это первый личный контакт между США и талибами после ликвидации в конце августа в Кабуле главаря террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири.

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