Байден заявил, что его не беспокоит сильная позиция доллара

Президент США Джо Байден заявил, что не беспокоится по поводу сильной позиции доллара, а вместо этого считает причиной проблем в мировой экономике недостаток роста и "разумной политики" в других странах. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, его слова приводит в субботу пресс-пул Белого дома.

"Я не беспокоюсь по поводу сильной позиции доллара, я беспокоюсь по поводу всего остального мира", - сказал американский лидер, коснувшись соответствующего вопроса.

По его словам, экономика США в настоящий момент "чертовски сильна". "Инфляция же есть во всем мире. И во всех остальных странах дело с ней обстоит хуже, чем в Соединенных Штатах. Так что проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики не столько в нашей стране, сколько в других государствах. И это инфляция, которая есть во всем мире и имеет свои последствия", - утверждал Байден.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша заявил, что несколько стран испытывают серьезную нагрузку в связи с укреплением позиций доллара, в результате чего повышаются цены на импортные товары, а это ведет к росту инфляции. Кроме того, для многих корпораций и правительств, по его словам, более дорогим становится обслуживание долларового долга.