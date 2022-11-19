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Вице-президент США встретилась на полях форума АТЭС с лидером КНР

США Материалы 19 ноября 2022 07:08 (UTC +04:00)
Вице-президент США встретилась на полях форума АТЭС с лидером КНР

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Вице-президент США Камала Харрис в субботу встретилась на полях форума АТЭС в Бангкоке с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель Белого дома.

"Вице-президент сегодня кратко поприветствовала председателя Си Цзиньпина", - сказал чиновник, слова которого приводит пресс-пул Харрис.

"Вице-президент отметила ключевой посыл президента [США Джо] Байдена на встрече с Си Цзиньпином, которая состоялась 14 ноября: мы должны поддерживать открытыми линии связи для ответственного регулирования конкуренции между нашими странами", - добавил представитель Белого дома.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла на Бали в понедельник в преддверии саммита Группы двадцати. Она длилась более трех с половиной часов.

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