Вице-президент США встретилась на полях форума АТЭС с лидером КНР

Вице-президент США Камала Харрис в субботу встретилась на полях форума АТЭС в Бангкоке с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель Белого дома.

"Вице-президент сегодня кратко поприветствовала председателя Си Цзиньпина", - сказал чиновник, слова которого приводит пресс-пул Харрис.

"Вице-президент отметила ключевой посыл президента [США Джо] Байдена на встрече с Си Цзиньпином, которая состоялась 14 ноября: мы должны поддерживать открытыми линии связи для ответственного регулирования конкуренции между нашими странами", - добавил представитель Белого дома.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла на Бали в понедельник в преддверии саммита Группы двадцати. Она длилась более трех с половиной часов.