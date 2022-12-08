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США и Турция обсудили потолок цен на российскую нефть

США Материалы 8 декабря 2022 01:31 (UTC +04:00)
США и Турция обсудили потолок цен на российскую нефть

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Замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе разговора с замглавы МИД Турции Седатом Оналом обсудил потолок цен на российскую нефть.

"Они обсудили введение предельного уровня цен на доставляемую по морю российскую нефть", - говорится в распространенном заявлении Минфина США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Адейемо в ходе разговора подчеркнул, что "режим ограничения цен распространятся только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды".

"Стороны подчеркнули наличие общих интересов в контексте поддержания достаточного уровня поставок на глобальном энергетическом рынке за счет введения простого режима контроля, в соответствии с которым будет предоставляться разрешение на транзит морской нефти через турецкие проливы", - отмечается в сообщении.

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